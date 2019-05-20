Эскизы нового парка в южной части Бишкека показали в мэрии. Ждут предложений

В Бишкеке на пересечении улиц Токомбаева и Байтика Баатыра мэрия планирует разбить новый парк. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление капитального строительства провело тендер на проектно-изыскательские работы. Выполнен предварительный эскизный проект.

Центральной частью парка будет фонтан, предусмотрены детские игровые зоны и другие элементы благоустройства, возможно размещение торговых объектов, обязательно предполагается строительство общественного туалета. Новая зона отдыха будет озеленена на 85 процентов. Общая площадь парка составит 10,22 гектара.

В парке также будет установлен мемориал в память о погибших в ходе восстания 1916 года. Он заменит памятник из красного камня, появившийся на этом месте в 1994 году. Запланированы прогулочные тротуары с малыми архитектурными формами, скамейками и электрическими торшерами.

В мэрии отметили, что разработан только эскизный проект. «Он будет утвержден после сбора предложений и замечаний от активных горожан, урбанистов, экологов», — отметили в мэрии.

Предложения и замечания можно направлять на электронную почту kanchaiym@gmail.com, а также через приложение WhatsApp по номеру 0550305010 до конца мая.