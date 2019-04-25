10:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (293)

ТЭО проекта для модернизации ТЭЦ Бишкека. Куда делись $150 миллионов?

Всемирный банк не делал технико-экономического обоснования для проекта модернизации ТЭЦ Бишкека за $150 миллионов. Об этом 24.kg сообщили в ВБ.

Читайте по теме
Модернизация ТЭЦ. Бывший премьер не знает, куда делся проект на $150 миллионов

Отмечается, что Всемирный банк не финансировал технико-экономическое обоснование для реконструкции ТЭЦ Бишкека.

«В конце февраля 2009 года правительство КР обратилось во Всемирный банк с просьбой профинансировать разработку ТЭО для реабилитации теплоцентрали. Всемирный банк выразил свое согласие. Была подготовлена документация для проведения тендера по отбору фирмы-консультанта, которая впоследствии должна была заняться разработкой ТЭО. Однако в июле 2009-го в связи с начавшейся подготовкой к осенне-зимнему периоду правительство попросило Всемирный банк перенаправить деньги на более неотложные нужды, а именно —  на закупку топлива для ТЭЦ. ВБ удовлетворил данный запрос», — рассказали в банке.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Игорь Чудинов рассказал, что существовал проект на $150 миллионов, по которому ТЭО делал Всемирный банк.

В организации настаивают, что Всемирный банк не проводил расчетов стоимости реконструкции ТЭЦ Бишкека. Происхождение этой суммы им неизвестно.
Ссылка:
просмотров: 1182
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация ТЭЦ. Бывший премьер не знает, куда делся проект на $150 миллионов
Суд по модернизации ТЭЦ. Обвиняемым продлили срок содержания на два месяца
Суд по модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев свою вину не признал
Суд по модернизации ТЭЦ. У Салайдина Авазова рак простаты
Суд по модернизации ТЭЦ. Обвинение построено на показаниях свидетелей
Суд по модернизации ТЭЦ. На процессе подсудимые останутся за решеткой
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокаты просят не унижать достоинство подсудимых
Генеральная прокуратура ответила на обвинения Сапара Исакова
Авария на ТЭЦ. ОТРК обвиняют в нарушении Этического кодекса журналиста
Модернизация ТЭЦ. Адвокаты требуют обеспечить открытость судебного процесса
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»
&laquo;Росинбанк&raquo; снизил процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитованию «Росинбанк» снизил процентные ставки по бизнес-кредитованию