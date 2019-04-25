ТЭО проекта для модернизации ТЭЦ Бишкека. Куда делись $150 миллионов?

Всемирный банк не делал технико-экономического обоснования для проекта модернизации ТЭЦ Бишкека за $150 миллионов. Об этом 24.kg сообщили в ВБ.

Отмечается, что Всемирный банк не финансировал технико-экономическое обоснование для реконструкции ТЭЦ Бишкека.

«В конце февраля 2009 года правительство КР обратилось во Всемирный банк с просьбой профинансировать разработку ТЭО для реабилитации теплоцентрали. Всемирный банк выразил свое согласие. Была подготовлена документация для проведения тендера по отбору фирмы-консультанта, которая впоследствии должна была заняться разработкой ТЭО. Однако в июле 2009-го в связи с начавшейся подготовкой к осенне-зимнему периоду правительство попросило Всемирный банк перенаправить деньги на более неотложные нужды, а именно — на закупку топлива для ТЭЦ. ВБ удовлетворил данный запрос», — рассказали в банке.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Игорь Чудинов рассказал, что существовал проект на $150 миллионов, по которому ТЭО делал Всемирный банк.

В организации настаивают, что Всемирный банк не проводил расчетов стоимости реконструкции ТЭЦ Бишкека. Происхождение этой суммы им неизвестно.