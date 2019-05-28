В Бишкеке появились «цветочные деревья»

В столице появились «цветочные деревья». Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, на двухметровом каркасе закреплены восемь небольших вазонов с однолетними цветами. Предусмотрен автополив. Конструкции появятся на улицах Ю.Фучика, Токомбаева, Абдрахманова, проспектах Жибек Жолу, Манаса и Чуй.

Фото мэрии Бишкека

Зимой они будут использоваться как элементы наружного освещения, а в теплое время года радовать окружающих цветами. Такого рода приемы применяются при оформлении многих городов мира.

На пересечении проспектов Чуй и Манаса работники Бишкекзеленхоза установили 11 вазонов и еще два на Аллее молодежи с саженцами колоновидной туи. Планируется также высадить саженцы и лиственных пород деревьев.