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Общество

В Бишкеке появились «цветочные деревья»

Фото мэрии Бишкека
В столице появились «цветочные деревья». Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
 
По ее данным, на двухметровом каркасе закреплены восемь небольших вазонов с однолетними цветами. Предусмотрен автополив. Конструкции появятся на улицах Ю.Фучика, Токомбаева, Абдрахманова, проспектах Жибек Жолу, Манаса и Чуй.
мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека
Зимой они будут использоваться как элементы наружного освещения, а в теплое время года радовать окружающих цветами. Такого рода приемы применяются при оформлении многих городов мира.
 
На пересечении проспектов Чуй и Манаса работники Бишкекзеленхоза установили 11 вазонов и еще два на Аллее молодежи с саженцами колоновидной туи. Планируется также высадить саженцы и лиственных пород деревьев.
мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека
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