Саммит ШОС в Бишкеке. Ремонт в филармонии завершен

Президент Сооронбай Жээнбеков посетил Кыргызскую национальную филармонию имени Т.Сатылганова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Ремонт в здании филармонии полностью завершен, в частности, отреставрированы фойе и сцена, отремонтированы световая и звуковая системы, система отопления, гримерные комнаты артистов.

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Сооронбай Жээнбеков после осмотра отметил, что культурным объектам столицы будет уделяться особое внимание на государственном уровне.

В этом году отремонтируют Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова и Государственный национальный русский драматический театр имени Ч.Айтматова.

По данным Министерства культуры, информации и туризма, здания драматических театров еще ни разу не были капитально отремонтированы практически с самой сдачи в эксплуатацию в 1970 и 1972 годах. Театр оперы и балета в последний раз был капитально отремонтирован в 1978-м, в 2016-2017 годы проведен частичный ремонт. Филармонию в последний раз ремонтировали в 2007-м.