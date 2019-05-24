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Общество

Глава Конституционной палаты получил дисциплинарное взыскание

Глава Конституционной палаты Эркинбек Мамыров получил дисциплинарное взыскание. На него пожаловался депутат Исхак Масалиев. Информацию 24.kg нардеп подтвердил сам.

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Предупреждение вынесла дисциплинарная комиссия при Совете судей. По словам Исхака Масалиева, он подал на него жалобу, потому что, когда парламент обсуждал поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента», Эркинбек Мамыров высказал свое мнение, что закон не имеет обратной силы. Но, по мнению Исхака Масалиева, глава КП не имел права этого делать, поскольку даже подписанный президентом проект может быть обжалован в Конституционной палате.

«Правда, я просил снять его с должности, но комиссия ограничилась предупреждением. Однако все равно хорошо, что с моими доводами согласились», — сказал Исхак Масалиев.

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Напомним, концепция поправок в закон о гарантиях деятельности президента в ходе обсуждения в парламенте изменилась. Изначально инициаторы поправок Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев предлагали убрать статью 12 о неприкосновенности экс-президента, поскольку в Конституции эта норма не прописана и Закон «О гарантиях деятельности президента» должен быть приведен в соответствие.

Но их коллеги Асель Кодуранова и Таабалды Тиллаев предложили через согласие Жогорку Кенеша лишать экс-главу государства неприкосновенности, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за те деяния, которые были им совершены в период, когда он руководил страной. Если же бывший глава государства преступил закон уже после того, как сложил полномочия президента, то будет отвечать как любой другой гражданин.

Кроме того, в пакет поправок включена норма Акылбека Жапарова о том, что бывший глава государства лишается неприкосновенности и прочих привилегий, если он остается в большой политике и претендует на государственные должности.
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