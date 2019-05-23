Гавайский уголок появился в бишкекском парке «Молодежный»

Бишкекзеленхоз обустроил в парке «Молодежный» гавайский уголок. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, зону оборудовали в той части парка, которую не затронула реконструкция 2018 года.

Сотрудники муниципального предприятия установили две трехметровые хижины из камышей, соединенные необычной дорожкой из спилов сухостойных деревьев. Пространство между ними заполнили голубыми декоративными камнями. По мнению создателей, они обозначают водную гладь между хижинами. Войти в хижины можно по специальным деревянным мостикам.

В муниципалитете отметили, что на обустройство уголка не потрачены средства из городского бюджета. Материалом для хижин послужили камыши, которые росли в озерах этого же парка. Деревянные изделия изготовили мастера лесосклада Бишкекзеленхоза.

В мэрии рассказали, что в парке планируется обустроить детскую площадку из подручных материалов. Идейным вдохновителем создания уголка стала заведующая парком — сотрудница МП «Бишкекзеленхоз» Зарина Чыныбаева.