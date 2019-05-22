Патрульная милиция без коррупции. Как проходит отбор будущих инспекторов

В августе 2018 года по поручению президента страны создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируют реализовать в 2019–2020 годах. Затем реформа охватит всю страну.

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С 6 мая начался прием документов для формирования состава ДПС. В новую службу принимают всех желающих — даже без высшего образования и опыта работы в органах. Упор делают на то, чтобы очистить систему от коррупции и привлечь новых сотрудников. Одно из главных условий для всех кандидатов (как действующих, так и новобранцев) — обязательная сдача Общереспубликанского тестирования.

Приемная комиссия для начала хочет убедиться, что сотрудники ДПС способны читать, понимать написанное и грамотно заполнять документы.

Как рассказал член приемной комиссии Улан Чекиров, ежедневно документы подает около 70 человек. В течение двух недель обратились 750 желающих работать в ДПС, зарегистрировано около 300.

Критерии отбора упрощены до минимума. В ГУОБДД МВД не требуют большого пакета документов, максимально упростили бюрократическую волокиту и исключили коррупционные риски.

Для подачи анкеты нужно иметь паспорт, свидетельства о браке, рождении детей, военный билет, водительское удостоверение, отзывы от соседей, диплом об окончании вуза по юридическому или техническому направлению. Для младшего состава инспекторов требования еще проще. Им достаточно окончить школу.

После приема документов кандидаты должны пройти медицинскую комиссию, ОРТ и трехмесячное образование в Академии МВД.

«Из всех обратившихся около 600 — гражданские. Нам требуется 871 сотрудник. Стаж работы неважен. Набор начинается с 19 до 35 лет. Будет полная смена состава ДПС. Все сотрудники пройдут обучение, требования ко всем одинаковые», — пояснил Улан Чекиров.

Конкурсная комиссия на 60 процентов состоит из представителей гражданского сектора. Таким образом при формировании состава ДПС надеются исключить давление и прием «своих» людей.

Директор ОО «Дорожная сеть» Чинара Касмамбетова рассказала журналистам, что коррупционных рисков при отборе кандидатов нет.

«На первом этапе кандидаты должны сдать ОРТ. Эта система доказала свою непричастность к коррупционным рискам. Физическая подготовка немного облегчена. Ранее для гражданских было трудно ее пройти. Собеседование будет принимать комиссия из 14 человек. После обучения и успешной сдачи экзамена инспектор должен пройти испытательный срок. Нужно убедиться, что в службу пришел подготовленный человек», — отметила она.

Государство готово взять на себя расходы по подготовке новых кадров. Договор с ними будет заключаться только после прохождения обучения. Не исключено, что многие отсеются еще на этапе прохождения ОРТ. Набор будет идти постоянно, пока не укомплектуют полный состав.

Действующие сотрудники, готовые работать в ДПС, также пройдут переобучение, начиная с ОРТ.

Инспекторам обещают повышение зарплаты почти в два раза — с 13 до 22-23 тысяч сомов, такой же социальный пакет, как и сотрудникам МВД.

Чинара Касмамбетова добавила, что приветствуется прием женщин-инспекторов, так как они более принципиальные и ответственные, нежели мужчины, а также менее подвержены коррупционным рискам. Однако пока поступили анкеты только от 12 женщин, 10 из которых действующие инспекторы.

На реализацию проекта по созданию службы патрульной милиции из бюджета выделят более 381 миллиона сомов. На эти деньги закупят оборудование, спецсредства и автомобили. В эту же сумму заложены средства на повышение зарплат.

По прогнозам, новые инспекторы патрульной службы выйдут на дороги Бишкека уже в октябре. Станут ли они оборотнями в погонах или наведут порядок, скоро узнаем.