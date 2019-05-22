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Общество

На кыргызско-узбекской границе не пропускают фуры с цементом

Перед пунктом пропуска «Достук» на кыргызско-узбекской границе простаивают 103 фуры с цементом. Об этом журналистам сообщили сами водители большегрузов.

По их словам, проблемы начались с 12 мая. На сегодня в фурах находится более 2 тысяч тонн цемента. При этом в Государственной пограничной службе Кыргызстана заверяют, что пропускают фуры беспрепятственно. А Гостаможенной службе ничего неизвестно о каких-либо ограничениях на ввоз цемента из Кыргызстана в Узбекистан. Водители просят дипломатов и Министерство экономики вмешаться в ситуацию и решить спорные вопросы.

При этом в пресс-службе президента Узбекистана сообщают, что в 2019-м в Каракалпакстане, Сурхандарьинской, Андижанской и Навоийской областях введены в строй четыре цементных завода производственной мощностью 2 миллиона тонн каждый. До конца года будут сданы в эксплуатацию новые заводы мощностью 3,5 миллиона тонн. Общий потенциал производства цемента будет доведен до 15 миллионов тонн. Отмечалось, что это позволит покрыть внутренний спрос и снизить стоимость цемента.
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