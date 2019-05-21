Депутаты вновь предлагают разрешить параллельное строительство жилых домов

Группа депутатов Жогорку Кенеша предлагает разрешить параллельное проектирование и строительство жилых домов. Соответствующие поправки в Земельный и Жилищный кодексы и закон о градостроительстве и архитектуре они вынесли на общественное обсуждение.

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Как отмечается в справке-обосновании, получение разрешительных документов занимает много времени, это приводит к повышению стоимости строительства, срыву контрактов с организациями торговли строительных материалов, субподрядчиками и партнерами. Кроме того, компании могут начислить пени за несвоевременную сдачу объекта.

Не забыли депутаты упомянуть и об интересах дольщиков. По их мнению, из-за того, что застройщики не могут вовремя закончить строительство, возникают конфликты с дольщиками.

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«Большинство участников долевого строительства становятся заложниками судебных разбирательств, в результате которых замораживаются объекты строительства. В итоге застройщики жилья не могут сдать объект в срок и терпят убытки, а приобретатели долевого строительства не могут въехать в купленную ими по договору недвижимость», — отмечается в документе.

Как считают разработчики, совокупность негативных факторов снижает инвестиционную привлекательность строительства как отрасли экономики и всего государства в целом.