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Общество
Сюжет: Безопасный город (304)

«Безопасный город». Правительство предложило пересмотреть размеры штрафов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил изучить вопрос корректировки штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В Кыргызстане основные штрафы варьируются от 1 до 5,5 тысячи сомов. По наиболее общественно опасным нарушениям, таким как автохулиганство, превышение разрешенной скорости на 60 километров в час, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, установлены более жесткие меры ответственности.

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Учитывая мнение общественности и принимая во внимание инициативу депутатов Жогорку Кенеша, Мухаммедкалый Абылгазиев поручил рабочей группе рассмотреть обоснованность и эффективность действующих размеров штрафов. По его убеждению, перед запуском последующих этапов «Безопасного города» в регионах страны необходимо провести анализ промежуточных итогов реализации проекта в столице и обеспечить более качественную работу в будущем с учетом всех реалий.

Напомним, Кодекс о нарушениях, в котором установлены новые штрафы за нарушение ПДД, приняли еще в 2017 году. Документ вступил в силу 1 января 2019-го.

Следует отметить, что при оплате штрафа в течение 15 дней с момента получения постановления действует 50-процентная скидка.
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