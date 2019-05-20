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Общество

В Кыргызстане планируют построить убежища для жертв торговли людьми

В Кыргызстане планируют построить убежища для жертв торговли людьми. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя Государственной службы миграции Самат Токтоболотов.

По его словам, согласно постановлению правительства, ГСМ теперь является уполномоченным органом по координации работы по борьбе с торговлей людьми. Этим же документом утвержден порядок организации шелтеров для пострадавших.

«Мы прорабатываем возможности открытия двух убежищ в Кыргызстане — одного на севере страны, второго — на юге. Обсуждаем их финансирование, возможность участия доноров. Может, построим в качестве проекта государственно-частного партнерства или через государственный социальный заказ», — сказал Самат Токтоболотов.

Он добавил, что жертва торговли людьми в первую очередь нуждается в убежище, чтобы чувствовать себя в гарантированной безопасности. Пострадавшим также требуется психологическая помощь, возможно, и медицинская. 

По данным ГСМ, в Кыргызстане с начала 2019 года по статье «Торговля людьми» УК КР возбудили четыре уголовных дела. В 2018-м — 8 дел.
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