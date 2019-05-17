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Общество
Сюжет: Безопасный город (302)

«Безопасный город». Путаница со сменой знаков возмущает водителей Бишкека

Водители не успевают следить за сменой знаков на перекрестках, где установлены камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом жалуются пользователи социальной сети Facebook.

Манас Баатыров написал, что ему пришел штраф в 3 тысячи сомов за то, что он проехал прямо по улице Абдрахманова на полосе, где разрешен только поворот налево — на улицу Боконбаева.

«Знака не заметил, потому что каждый раз ездил так. Вчера этот знак обратно поменяли на «Движение по полосе прямо и налево». Кто-то знаки меняет, а мы платим по 3 тысячи сомов», — возмущается он.

Айжан Мусаева также не понимает, зачем постоянно меняют знаки. «У нас пытаются сделать «Безопасный город» или заработать?» — спрашивает она.

Читатели пожаловались, что на пересечении улиц Дэн Сяопина и Садыгалиева знак «Видеофиксация» установлен, а знаки «Движение по полосе» отсутствуют.
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