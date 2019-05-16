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Общество

Вину за ошибки в эссе для выпускников Минобразования возложило на школьника

В Министерстве образования и науки Кыргызстана рассказали 24.kg, кто допустил ошибки в эссе для выпускников 11-х классов, опубликованном на сайте ведомства. 

По данным пресс-службы, размещенный образец текста написан учеником во время апробации новых критериев оценивания.

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«Эссе с сохранением исходного варианта без исправлений использовалось на семинарах, организованных Национальным центром тестирования по всей республике, где учителей учили оценивать работы учащихся. На примере данного эссе с участниками семинаров отрабатывалась практическая часть — оценивание работы по двум аспектам (содержание и речевое оформление, соблюдение орфографических, пунктуационных и грамматических норм)», — пояснили в ведомстве.

Обучение педагогов организовали в целях подготовки к государственной итоговой аттестации 2019 года.

К эссе на выпускных экзаменах Минобразования перешло три года назад. В этом году ученикам дадут на выбор три текста с разной проблематикой: два художественных (проза, поэзия) и один публицистический.
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