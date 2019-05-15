Куча ошибок. Неграмотное эссе для выпускников опубликовало Минобразования

На сайте Министерства образования и науки опубликован образец эссе по русскому языку и литературе для выпускников 11-х классов. Традиционно текст оказался с ошибками.

«Буквально на днях узнали, в каком виде пройдет экзамен по родному языку и литературе у выпускников. Времени на подготовку у детей практически не остается. Ознакомились с образцом эссе на сайте Минобразования и удивились, сколько в тексте ошибок, в том числе пунктуационных. Авторы эссе также просклоняли фамилию Золя, хотя она не склоняется. О каком качестве образования, о какой грамотности можно говорить?» — задался вопросом один из учителей русского языка и литературы.

Ранее читатели возмутились тем, что Минобразования не предупреждает заранее об изменениях в выпускных экзаменах. Однако в ведомстве заявили, что кардинальных изменений нет.

«К эссе на выпускных экзаменах Минобразования перешло три года назад. В этом году ученикам дадут не общую тему, а готовый текст. Форма экзамена не изменилась, а его продолжительность увеличили до пяти часов», — пояснили в министерстве.