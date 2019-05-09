В Бишкеке сотни пар закружились в вальсе Победы

Сотни пар сегодня приняли участие в международной танцевальной акции «Вальс Победы».

По данным организаторов, в акции участвовали студенты 15 вузов, школьники, творческие коллективы, общественные деятели и депутаты Бишкекского городского кенеша.

«Вальс Победы» проводится в целях патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ежегодное проведение акции — это дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам и еще один способ выражения благодарности за Великую Победу», — подчеркнули в фонде «Евразийцы — новая волна», которые и организовывают акцию.