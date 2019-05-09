В День Победы в Казахстане заблокировали независимые СМИ

Пользователи казахстанского сегмента социальных сетей сообщают, что в Казахстане с сегодняшнего дня не открываются сайты около десятка независимых информационных агентств.

Так, на территории РК заблокирована работа HOLA News Kazakhstan, informburo.kz, Vласть. Интернет-журнал, Radio Azattyq, «Уральская неделя», газета «Время», The Village, Lada.kz, Новости Актау, Акжайык и Exclusive.kz.

Кроме того, сообщается, что был задержан журналист Vласти Даник Молдабеков. Его отвезли в РУВД Алмалинского района города Алматы и отпустили через час. Полицейские не назвали журналисту причины задержания.

Отметим, что в Кыргызстане все эти сайты открываются и работают.