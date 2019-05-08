Умер Евгений Крылатов, автор музыки к «Приключениям Электроника»

В Москве на 86-м году жизни умер автор музыки к «Приключениям Электроника» и «Трое из Простоквашино» Евгений Крылатов. Об этом сообщил ТАСС.

Композитор скончался в больнице. У него была двусторонняя пневмония.

Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в Свердловской области. За свою карьеру написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них такие известные картины и мультфильмы, как «Чародеи», «Гостья из будущего», «Умка», «Каникулы в Простоквашино» и «Приключения Электроника».

Работал с Малым театром и Театром киноактера, сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным и другими. Песни на музыку Евгения Крылатова исполняли многие артисты — Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.