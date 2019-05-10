Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию

Весной пробуждаются не только цветы и деревья, но и клещи. Укус некоторых из них может стать причиной серьезного заболевания. Как уберечься от укуса паукообразного и что делать, если встречи избежать не удалось.

В Республиканском центре карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения и ветеринары дали несколько советов.

1 В чем опасность укуса клеща? Какими болезнями можно заразиться? Туляремией и чумой, конго-крымской и другими геморрагическими лихорадками, клещевым риккетсиозом, клещевым боррелиозом, лихорадками Ку и Западного Нила.



Но пока в Кыргызстане не зарегистрированы заболевания, переносимые клещами, кроме клещевого энцефалита и северо-азиатского клещевого сыпного тифа.

2 В каких районах можно подхватить клеща? Можно ли на даче или в городских парках? Клеща можно встретить везде, однако не все являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита.



Наибольшую опасность для человека представляют:

- очаги, расположенные в еловых массивах Чон-Кемина, Кыргызского хребта Кунгой Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо;

- полупустынные очаги на территории Токмакского заказника, Кегетинского ущелья Чуйского района, Ала-Арчинского ущелья Аламудунского района, Альплагеря Иссык-Атинского района;

- долинные очаги Тюпского, Иссык-Кульского районов, Таласской долины и Приферганья, в пойме рек Нарын Центрального Тянь-Шаня.

3 Какое время самое опасное? Клещи активны с самой ранней весны и до первых неустойчивых заморозков – с апреля по сентябрь.

4 Как обезопасить себя от укуса клеща на природе? Помогают ли спреи? Необходимо предотвратить заползание клещей под одежду. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды (рубашка, куртка) – в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. Голову и шею следует закрыть косынкой.



Для защиты от клещей используют отпугивающие средства (репелленты), которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.



Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого вирусного энцефалита, должен периодически осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей снимать. По возвращении домой снять всю одежду и внимательно осмотреть тело, вытрясти одеяло, скатерть, сумки, привезенные с отдыха, вывесить их на солнце.



5 Существует ли вакцина и где ее можно получить? Профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся бесплатно лицам из группы риска (лесники, егери, чабаны, студенты), выезжающим по работе или учебе в очаги клещевого вирусного энцефалита.



На частных условиях привиться может любой желающий. В Бишкеке – только в медцентре «Цадмир». Но делать это надо до начала весны. Прививка ставится дважды с интервалом в месяц.

6 Что делать, если клещ все-таки укусил? Очень важно как можно быстрее удалить присосавшегося клеща: чем дольше насекомое будет питаться кровью, тем больше оно будет вводить вирус в организм пострадавшего человека. Соответственно, заболевание будет протекать тяжелее.

7 Как его правильно снять? Лучше это сделать у медработников групп семейных врачей центров семейной медицины или в любом травматологическом пункте.



В домашних условиях или во время отдыха на природе снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания на теле человека.



Клеща удобнее всего удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. Его захватывают как можно ближе к хоботку. Затем аккуратно потягивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную сторону. Через один-три оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща пытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва.



Сейчас в продаже есть специальные крючки для удаления клещей. Они похожи на изогнутую двузубую вилку. Клещ вставляется между зубьями и также выкручивается.



Если нет инструментов, можно удалить петлей из грубой нитки. Клеща необходимо захватить как можно ближе к коже и аккуратно, пошатывая в стороны, вытянуть.



Руки после удаления нужно вымыть, а ранку обработать 70-процентным спиртом или йодом.



Удаленного клеща необходимо поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закрыть флакон плотной крышкой и хранить его в холодильнике до отправки в ближайшие организации здравоохранения. Для микроскопической диагностики клеща необходимо доставить в лабораторию живым.



8 Очень часто советуют помазать клеща маслом. Поможет ли это его вытащить? Нет, мазать маслом нельзя. Это не заставит клеща вынуть хоботок, а только убьет его. При этом он отрыгнет содержимое в ранку, что может увеличить риск заражения. Также нельзя резко дергать клеща, прикладывать к месту укуса различные компрессы, едкие жидкости – нашатырный спирт, бензин и другие, прижигать клеща, давить его пальцами, ковырять в ранке грязной иголкой.

9 Куда надо отвезти клеща, чтобы определить вид? В территориальные центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Санэпидслужба).



В Бишкеке – в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора по улице Байтика Баатыра, 36а или в департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по улице Фрунзе, 535.





10 В каких случаях можно не обращаться к врачу? Во всех случаях нужно обратиться к врачу. Непривитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита.

11 Существует мнение, что клещи прыгают на своих жертв с деревьев. Правда ли это? Есть ли у клещей «излюбленные» места для укусов, которые стоит проверять в первую очередь? Вы не найдете клеща на дереве. Место их охоты, а точнее, засады, – трава и низкорастущие кустарники.



Атаковать клещи никого не могут – у них нет для этого ни мозга, ни приспособлений. Они висят, расставив лапки с крючочками, ожидая, пока кто-нибудь пройдет рядом и зацепит их.



После этого клещ ползет вверх в поисках тонкой кожи, под которой много сосудов. Наиболее частые места присасывания – уши, грудь, под мышкой, шея, паховая область, живот и поясница.



12 Клещевым энцефалитом можно заразиться только от укуса? В неблагополучных по клещевому энцефалиту территориях можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Молоко надо употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и другие.

13 Можно ли почувствовать укус клеща? Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку обезболивающее вещество.

14 Как защитить домашних животных? Может ли клещ с них перейти на владельца? В зоомагазинах есть капли, которые отпугивают опасных кровососов. Также популярны антиклещевые ошейники. После прогулок животное следует осмотреть.



В северных регионах страны возможно заражение пироплазмозом – смертельно опасным для собак заболеванием.



Ветеринары отмечают, что клещи могут перебраться на человека, особенно если их на животном много.

