Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию

Весной пробуждаются не только цветы и деревья, но и клещи. Укус некоторых из них может стать причиной серьезного заболевания. Как уберечься от укуса паукообразного и что делать, если встречи избежать не удалось.
В Республиканском центре карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения и ветеринары дали несколько советов.
В чем опасность укуса клеща? Какими болезнями можно заразиться?
Туляремией и чумой, конго-крымской и другими геморрагическими лихорадками, клещевым риккетсиозом, клещевым боррелиозом, лихорадками Ку и Западного Нила.
Но пока в Кыргызстане не зарегистрированы заболевания, переносимые клещами, кроме клещевого энцефалита и северо-азиатского клещевого сыпного тифа.
В каких районах можно подхватить клеща? Можно ли на даче или в городских парках?
Клеща можно встретить везде, однако не все являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита.
Наибольшую опасность для человека представляют:
- очаги, расположенные в еловых массивах Чон-Кемина, Кыргызского хребта Кунгой Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо;
- полупустынные очаги на территории Токмакского заказника, Кегетинского ущелья Чуйского района, Ала-Арчинского ущелья Аламудунского района, Альплагеря Иссык-Атинского района;
- долинные очаги Тюпского, Иссык-Кульского районов, Таласской долины и Приферганья, в пойме рек Нарын Центрального Тянь-Шаня.
Какое время самое опасное?
Клещи активны с самой ранней весны и до первых неустойчивых заморозков – с апреля по сентябрь.
Как обезопасить себя от укуса клеща на природе? Помогают ли спреи?
Необходимо предотвратить заползание клещей под одежду. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды (рубашка, куртка) – в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. Голову и шею следует закрыть косынкой.
Для защиты от клещей используют отпугивающие средства (репелленты), которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого вирусного энцефалита, должен периодически осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей снимать. По возвращении домой снять всю одежду и внимательно осмотреть тело, вытрясти одеяло, скатерть, сумки, привезенные с отдыха, вывесить их на солнце.
Существует ли вакцина и где ее можно получить?
Профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся бесплатно лицам из группы риска (лесники, егери, чабаны, студенты), выезжающим по работе или учебе в очаги клещевого вирусного энцефалита.
На частных условиях привиться может любой желающий. В Бишкеке – только в медцентре «Цадмир». Но делать это надо до начала весны. Прививка ставится дважды с интервалом в месяц.
Что делать, если клещ все-таки укусил?
Очень важно как можно быстрее удалить присосавшегося клеща: чем дольше насекомое будет питаться кровью, тем больше оно будет вводить вирус в организм пострадавшего человека. Соответственно, заболевание будет протекать тяжелее.
Как его правильно снять?
Лучше это сделать у медработников групп семейных врачей центров семейной медицины или в любом травматологическом пункте.
В домашних условиях или во время отдыха на природе снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания на теле человека.
Клеща удобнее всего удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. Его захватывают как можно ближе к хоботку. Затем аккуратно потягивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную сторону. Через один-три оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща пытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва.
Сейчас в продаже есть специальные крючки для удаления клещей. Они похожи на изогнутую двузубую вилку. Клещ вставляется между зубьями и также выкручивается.
Если нет инструментов, можно удалить петлей из грубой нитки. Клеща необходимо захватить как можно ближе к коже и аккуратно, пошатывая в стороны, вытянуть.
Руки после удаления нужно вымыть, а ранку обработать 70-процентным спиртом или йодом.
Удаленного клеща необходимо поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закрыть флакон плотной крышкой и хранить его в холодильнике до отправки в ближайшие организации здравоохранения. Для микроскопической диагностики клеща необходимо доставить в лабораторию живым.
Очень часто советуют помазать клеща маслом. Поможет ли это его вытащить?
Нет, мазать маслом нельзя. Это не заставит клеща вынуть хоботок, а только убьет его. При этом он отрыгнет содержимое в ранку, что может увеличить риск заражения. Также нельзя резко дергать клеща, прикладывать к месту укуса различные компрессы, едкие жидкости – нашатырный спирт, бензин и другие, прижигать клеща, давить его пальцами, ковырять в ранке грязной иголкой.
Куда надо отвезти клеща, чтобы определить вид?
В территориальные центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Санэпидслужба).
В Бишкеке – в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора по улице Байтика Баатыра, 36а или в департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по улице Фрунзе, 535.
В каких случаях можно не обращаться к врачу?
Во всех случаях нужно обратиться к врачу. Непривитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита.
Существует мнение, что клещи прыгают на своих жертв с деревьев. Правда ли это? Есть ли у клещей «излюбленные» места для укусов, которые стоит проверять в первую очередь?
Вы не найдете клеща на дереве. Место их охоты, а точнее, засады, – трава и низкорастущие кустарники.
Атаковать клещи никого не могут – у них нет для этого ни мозга, ни приспособлений. Они висят, расставив лапки с крючочками, ожидая, пока кто-нибудь пройдет рядом и зацепит их.
После этого клещ ползет вверх в поисках тонкой кожи, под которой много сосудов. Наиболее частые места присасывания – уши, грудь, под мышкой, шея, паховая область, живот и поясница.
Клещевым энцефалитом можно заразиться только от укуса?
В неблагополучных по клещевому энцефалиту территориях можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Молоко надо употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и другие.
Можно ли почувствовать укус клеща?
Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку обезболивающее вещество.
Как защитить домашних животных? Может ли клещ с них перейти на владельца?
В зоомагазинах есть капли, которые отпугивают опасных кровососов. Также популярны антиклещевые ошейники. После прогулок животное следует осмотреть.
В северных регионах страны возможно заражение пироплазмозом – смертельно опасным для собак заболеванием.
Ветеринары отмечают, что клещи могут перебраться на человека, особенно если их на животном много.
Как понять, что после укуса клеща вы заразились?
Только после появления первых симптомов клещевого вирусного энцефалита. Инкубационный период длится чаще всего 7-14 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Больного беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, груди, поясницы и конечностей. На лице и туловище могут появиться покраснения из-за расширения мелких кровеносных сосудов.