В комиссии по рассмотрению жалоб на госзакупки осталось четыре человека

В независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов, а также обращений о включении в Базу ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков) работает всего четыре человека. Информацию об этом 24.kg подтвердили в департаменте госзакупок при Министерстве финансов.

Департамент 30 апреля 2019 года объявил о начале приема документов для дополнительного набора в состав комиссии. Ему надо набрать более 70 процентов состава комиссии. Официально прием документов продолжается до 8 мая, но уже сейчас в департаменте говорят о продлении сроков.

«Мы планируем продлить сроки подачи документов до 18 мая, потому что нет достаточного количества заявок. Кроме того, не факт, что все подавшие заявки люди пройдут в комиссию. Документы изучит экспертный совет и примет решение. Мы также планируем увеличить число участников комиссии до 30 человек, потому что 15 не всегда справляются с объемом жалоб», — рассказали в департаменте.

Читайте по теме Скандал с бланками для Е-загранпаспортов. Нас ждет очередной паспортный кризис?

В апреле сотрудники Госкомитета национальной безопасности провели обыски у юриста Нурзата Хусаинова и редактора «Клоопа» Анны Капушенко. Они входили в состав независимой межведомственной комиссии для рассмотрения жалобы по тендеру ГРС на закупку международных биометрических паспортов. После обысков члены комиссии стали массово выходить из ее состава.

В ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила компании Garsu Pasaulis. Но представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия.

На сегодня руководство ГП «Инфоком» и ГРС задержано и водворено в СИЗО ГКНБ. Решением суда арестованы директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев и статс-секретарь Данияр Бакчиев, а заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев отпущен под домашний арест. Он возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Всем троим предъявили обвинение в коррупции. Главу ведомства Алину Шаикову отправили в отставку.