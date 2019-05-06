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Общество

Заключенные колонии строгого режима незаконно хранили телефоны, брагу и бензин

Госслужба исполнения наказаний Кыргызстана провела плановый обыск в исправительной колонии  строгого режима № 3. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в обыске было задействовано 475 сотрудников ГСИН и 15 служебных собак.

«В ходе обыска у заключенных изъяли 30 сотовых телефонов, из них девять нерабочих, 31 зарядное устройство, 12 наушников и 20 аккумуляторов для телефонов, 15 SIM-карт, литр браги, литр бензина, 53 колюще-режущих предмета, пять самодельных электрообогревательных приборов и 11 спиралей, два железных сейфа, 18 колод игральных карт. Подкопов и приготовлений к ним не обнаружили», — сообщили в ГСИН.
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