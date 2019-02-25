В городе Ош запустили электронное билетирование

В общественном транспорте Оша запустили систему электронного билетирования. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, прием электронных билетов начали в 14 троллейбусах маршрута № 1. До конца недели планируется запуск электронной системы билетирования на маршруте № 2, а в марте — в городских автобусах.

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«Терминалы электронной системы билетирования контролирует центральный сервер, который фиксирует каждого пассажира. Терминалы для пополнения баланса электронных карт открыты в Ошском городском муниципальном автотранспортном предприятии и вузах города. В дальнейшем пополнение баланса на картах будет доступно через электронный кошелек. В будущем планируется полное внедрение электронной системы билетирования в общественном транспорте», — отметили в муниципалитете Оша.

Мэрия Бишкека в 2019 году также планирует реализовать проект «Электронное билетирование». Тендер муниципалитет объявил 12 января 2019-го. Реализовать проект намерены на основе государственно-частного партнерства.

Введение электронного билетирования в Бишкеке обсуждают с 2013 года.