В городе Ош запустили электронное билетирование

В общественном транспорте Оша запустили систему электронного билетирования. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, прием электронных билетов начали в 14 троллейбусах маршрута № 1. До конца недели планируется запуск электронной системы билетирования на маршруте № 2, а в марте — в городских автобусах.
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Мэрия Бишкека в 2019 году также планирует реализовать проект «Электронное билетирование». Тендер муниципалитет объявил 12 января 2019-го. Реализовать проект намерены на основе государственно-частного партнерства.
Введение электронного билетирования в Бишкеке обсуждают с 2013 года.