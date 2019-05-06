Задержанному по делу Азиза Батукаева врачу предлагали сделку со следствием

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева носит политический характер. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила адвокат задержанного врача-онколога Эмиля Макимбетова Анара Кыштобаева.

По ее словам, возобновление дела — красиво спланированная акция между ушедшей и нынешней политической властью.

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«Наша врачебная интеллигенция попала под политическую колесницу. Этим не могли не воспользоваться нардепы, которые, подбирая крохи с барского стола, лоббируя свои законы и выступая с депутатских трибун, бездоказательно выносят приговоры. Все знают, что заявление парламентария Евгении Строковой послужило возобновлению ранее приостановленного уголовного дела. Она перевела врача-онколога Эмиля Макимбетова и врача-диагноста Ирину Цопову из подозреваемых в преступники», — сказала Анара Кыштобаева.

Она отметила, что Эмилю Макимбетову предлагали сделку со следствием.

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«В его камере сидят 13 человек, в том числе и член ОПГ. С их стороны давления нет. Но психологическое давление оказывается тем, что моего подзащитного заключили под стражу. Ему говорили, что не легче ли дать показания на тех, кто дал приказ, или какие высокопоставленные люди его отдали. Я ответила, что мы будем работать в правовом поле», — добавила Анара Кыштобаева.

Адвокат предположила, что, возможно, следователь хотел, чтобы Эмиль Макимбетов дал показания на бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, экс-омбудсмена Турсунбека Акуна, депутатов.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют имена бывших чиновников и народных избранников.