Задержанному по делу Азиза Батукаева врачу предлагали сделку со следствием

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева носит политический характер. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила адвокат задержанного врача-онколога Эмиля Макимбетова Анара Кыштобаева.
По ее словам, возобновление дела — красиво спланированная акция между ушедшей и нынешней политической властью.
«Наша врачебная интеллигенция попала под политическую колесницу. Этим не могли не воспользоваться нардепы, которые, подбирая крохи с барского стола, лоббируя свои законы и выступая с депутатских трибун, бездоказательно выносят приговоры. Все знают, что заявление парламентария Евгении Строковой послужило возобновлению ранее приостановленного уголовного дела. Она перевела врача-онколога Эмиля Макимбетова и врача-диагноста Ирину Цопову из подозреваемых в преступники», — сказала Анара Кыштобаева.
Она отметила, что Эмилю Макимбетову предлагали сделку со следствием.
Адвокат предположила, что, возможно, следователь хотел, чтобы Эмиль Макимбетов дал показания на бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, экс-омбудсмена Турсунбека Акуна, депутатов.
Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют имена бывших чиновников и народных избранников.