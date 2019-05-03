Уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не будет

Верховный суд Кыргызстана вынес решение по ходатайству адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

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Юристы просили направить дело в Первомайский районный суд на пересмотр по новым обстоятельствам и отменить конфискацию. Но Верховный суд отказал. Приговор остается в силе.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Тверской суд Москвы в ноябре арестовал бывшего депутата Государственной думы, главного свидетеля по делу Текебаева—Чотонова, бизнесмена Леонида Маевского. Его обвинили в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Леониду Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы.