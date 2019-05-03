«Волга» и земельный участок. Неправильно конфискованное имущество Текебаева

В Верховном суде началось заседание по ходатайству о пересмотре уголовного дела в отношении лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

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Адвокаты осужденных подчеркнули, что они ходатайствуют не о сокращении срока наказания, а просят суд направить дело Текебаева-Чотонова в Первомайский районный суд для нового разбирательства по новым обстоятельствам в соответствии с Уголовным и Уголовно-процессульным кодексами КР.

Кроме того, юристы отметили: имущество заключенных может быть конфисковано только в том случае, если доказано, что оно либо было нажито преступным путем, либо использовалось для совершения преступления.

Защитники указали, что в списке конфискованного имущества у Омурбека Текебаева участок в Джалал-Абадской области, который он получил в 1990 году как молодой учитель, и эта собственность никакого отношения к делу не имеет, равно как и старая «Волга».

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Тверской суд Москвы в ноябре арестовал бывшего депутата Государственной думы, главного свидетеля по делу Текебаева—Чотонова, бизнесмена Леонида Маевского. Его обвинили в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Леониду Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы.