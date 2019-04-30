Мальчика, которого родственник протащил за машиной, поместят в кризисный центр

Первомайский районный суд Бишкека проявил необоснованную гуманность, отпустив под подписку о невыезде обвиняемого в жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

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Главный правозащитник страны Токон Мамытов взял дело под личный контроль.

«Представители акыйкатчи посетили пострадавшего в больнице. Они побеседовали с врачами, директором школы и классным руководителем ребенка. Сотрудники аппарата омбудсмена будут мониторить действия управления социального развития, поскольку ребенок полусирота, действия правоохранительных и судебных органов, которые будут принимать процессуальные и судебные решения в отношении 32-летнего Б.С.», — указывается в сообщении.

В аппарате акыйкатчи отмечают, что ребенка разместят в детском социальном учреждении или кризисном центре после его выписки из больницы и до приезда матери.

«Ребенку после столь жестокого обращения и насилия нужны защита и соответствующая профессиональная социальная и психологическая помощь. По поступившей информации, мама мальчика уже вылетела из России и направляется домой», — сказал Токон Мамытов.

Напомним, что в Бишкеке 32-летний мужчина привязал девятилетнего племянника Ж.К. и протащил несколько метров. Ребенка госпитализировали, а родственника отпустили под подписку о невыезде.