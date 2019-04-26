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Общество

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Фото ТАСС. Народная артистка СССР Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает РИА Новости.

Народная артистка в последнее время боролась с тяжелой продолжительной болезнью.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Дебютной работой в кино стала роль военного врача в фильме «В мирные дни» (1950), однако большую известность Быстрицкой принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957-1958).

Известна по ролям в фильмах «Неоконченная повесть», «Негасимое пламя», множеству ролей в Малом театре, в котором она работала с 1958 года.

В 2006-м стала лауреатом премии правительства России в области культуры.
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