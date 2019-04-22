Новые учебники. Родители вынуждены распечатывать учебные пособия

«Мы вынуждены распечатывать учебник по кыргызскому языку для 5-го класса. Уже заканчивается учебный год, но новые книги так и не поступили в школы», — сообщил читатель из Джалал-Абада.

«Чем мучить родителей, учителей и учеников, лучше бы отдали учебники печатать частникам. А так мы вынуждены делать черно-белые копии, выходит недешево, да и неудобно заниматься по таким пособиям. Целый год ждем, что вот-вот поступят учебники, но уже конец учебного года, а книг до сих пор нет. Детям не с чем заниматься. Куда смотрит Министерство образования?» — написали они.

Отметим, в начале апреля Министерство образования сообщило, что последняя партия новых учебников для 5-6-х классов прошла погрузку в порту Дели (Индия). Задержка с отправкой учебников возникла из-за особенностей страхового законодательства Индии.

Читатели неоднократно жаловались на задержку новых учебников. По условиям Всемирного банка участие в тендере на издание книг могли принять как национальные, так и зарубежные издательства. Около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов отпечатали местные компании.