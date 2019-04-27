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Общество
Сюжет: Безопасный город (292)

Какие перекрестки подключены к проекту «Безопасный город»

С 12 февраля в Кыргызстане запустили проект «Безопасный город», по которому камеры начали фиксировать нарушения на дорогах.

При нарушении ПДД владельцы авто будут получать извещения о штрафах. Фиксируются семь видов нарушений ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, движение по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение водителем требований пешеходных переходов, превышение установленной скорости, несоблюдение водителем требований остановки и стоянки.

Сначала подключили 10 перекрестков в Бишкеке:

Кроме того, установлены 17 стационарных рубежей и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов.

Вторую фазу планировалось запустить 12 марта, но из-за длительного согласования проекта с городскими службами сроки сдвинулись.

12 апреля запустили еще 14 скоростных рубежей «Безопасного города», расположенных в Чуйской области, и два рубежа на путепроводах улиц Ибраимова и Шабдана Баатыра в Бишкеке.

26 апреля к системе подключили 19 камер, установленных по трассе в аэропорт «Манас», в селе Ленинском по дороге к КПП «Ак-Жол», а также по дороге на Иссык-Куль через города Токмак, Кемин, села Искра, Чым-Коргон.
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