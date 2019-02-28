Статс-секретарь Минтранса 2,5 года работает в статусе исполняющего обязанности

С 2014 года статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Эрмек Мамыркалиев работает в статусе исполняющего обязанности. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Государственной кадровой службе.

По ее данным, такая ситуация сложилась из-за продолжающихся судебных разбирательств по делу бывшего статс-секретаря Максата Дыйканова. Напомним, что его задержали в июле 2014-го по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностным положением.

«Когда это произошло, правительство обратилось в Совет по кадровой службе. Он рекомендовал кабмину временно отстранить Максата Дыйканова от должности до окончания судебных разбирательств. Тогда никто не думал, что дело так затянется. Но на сегодня окончательного решения суда нет. Увольняет и назначает статс-секретарей правительство. Если сейчас его уволят, а суд оправдает, то получится, что увольнение незаконно. Тогда он сможет требовать компенсацию. Поэтому в настоящее время Эрмек Мамыркалиев является временно исполняющим обязанности статс-секретаря Министерства транспорта и дорог. Когда ситуация изменится, мы не знаем», — рассказал начальник отдела ГКС Алмаз Аттокуров.