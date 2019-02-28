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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (260)

Ботанический сад Бишкека пока не будут вырубать ради расширения дороги

Ботанический сад Бишкека пока не будут вырубать ради расширения улицы Каракульской. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям городского кенеша сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

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По его словам, по первой фазе реконструкции дорог в Бишкеке отремонтированы 45 улиц из 49. Оставшиеся завершат в этом году.

«В проектной документации улица Медерова должна быть четырехполосной. Она заходит на территорию Ботанического сада. Этот проект вызвал большой резонанс. В настоящее время образована комиссия. Пока реконструкция улицы приостановлена. Работы не начнут до тех пор, пока мы не найдем решение», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Напомним, по проекту реконструкции улиц предполагалось продолжить улицу Токтоналиева через мост на улице Медерова с выходом на Горького. В этом случае улица Каракульская стала бы продолжением Токтоналиева. Ранее вопрос поднимали на заседании парламентской фракции «Ата Мекен». Тогда начальник управления капитального строительства мэрии, а ныне вице-мэр Уланбек Азыгалиев отметил, что Генплан, по которому улицу Каракульскую должны расширить в ущерб Ботаническому саду, в 2006 году утвердило правительство. По его словам, альтернативы расширения улицы нет.
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