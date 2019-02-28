Ботанический сад Бишкека пока не будут вырубать ради расширения дороги

Ботанический сад Бишкека пока не будут вырубать ради расширения улицы Каракульской. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям городского кенеша сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

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По его словам, по первой фазе реконструкции дорог в Бишкеке отремонтированы 45 улиц из 49. Оставшиеся завершат в этом году.

«В проектной документации улица Медерова должна быть четырехполосной. Она заходит на территорию Ботанического сада. Этот проект вызвал большой резонанс. В настоящее время образована комиссия. Пока реконструкция улицы приостановлена. Работы не начнут до тех пор, пока мы не найдем решение», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Напомним, по проекту реконструкции улиц предполагалось продолжить улицу Токтоналиева через мост на улице Медерова с выходом на Горького. В этом случае улица Каракульская стала бы продолжением Токтоналиева. Ранее вопрос поднимали на заседании парламентской фракции «Ата Мекен». Тогда начальник управления капитального строительства мэрии, а ныне вице-мэр Уланбек Азыгалиев отметил, что Генплан, по которому улицу Каракульскую должны расширить в ущерб Ботаническому саду, в 2006 году утвердило правительство. По его словам, альтернативы расширения улицы нет.