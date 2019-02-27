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Общество

Евгений Гуревич о своей роли в возврате миллионов Максима и Курманбека Бакиевых

В начале недели министр финансов Кыргызстана Бактыгуль Жээнбаева и первый заместитель помощника государственного секретаря США Элис Уэллс подписали заявление о возврате активов, украденных в результате коррупции и хищений прежним режимом Курманбека и Максима Бакиевых. В деле всплыло и имя бывшего соратника младшего сына беглого президента Евгения Гуревича.

Однако Евгений Гуревич заявляет, что он сам нашел средства и помог правительству Кыргызстана их вернуть.

В эксклюзивном интервью 24.kg Евгений Гуревич рассказал историю происхождения средств и сотрудничества с постбакиевскими властями Кыргызстана.

— Когда впервые стало известно об этих средствах и о какой сумме тогда шла речь?

— История началась в начале 2014 года. Я встречался в США с представителями отдела по борьбе с клептократией Департамента юстиции. Тогда я обратил их внимание на $5,5 миллиона, которые были арестованы комиссией по ценным бумагам (Security Exchange Comission) по подозрению в инсайдерской торговле с использованием этих средств. Я подробно объяснил, откуда эти деньги взялись, в результате каких операций и так далее. На тот момент Департамент юстиции США стал сотрудничать с Генеральной прокуратурой Кыргызстана. Но по той или иной причине с теми деньгами ничего не срослось. И в результате деньги были отпущены Бакиевым.

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— Если сейчас деньги возвращают, то получается, что к вопросу вернулись вновь?

— Да. После того как закончилось криминальное дело по моему вопросу, я связался на этот раз как с представителями Департамента юстиции, так и с юристами, которые представляли интересы Кыргызстана на территории США — фирмой Akin Gump. Они и сейчас представляют интересы Кыргызстана. Я вновь обратил их внимание на то, что есть эти средства, которые, несомненно, законно принадлежат Кыргызстану. Кроме того, есть другие средства, над которыми следовало бы поработать. Мы достаточно долго сотрудничали в этом вопросе.

В 2014 году Akin Gump написала сильное письмо поддержки перед тем, как судья назначил мне срок. В том числе в этом письме было указано, что я оказываю большую помощь властям Кыргызстана в поиске средств.

Евгений Гуревич
— Вы вели переговоры только с юристами в США или с представителями правоохранительных органов Кыргызстана тоже?

— В 2015 году ко мне приезжали представители Генеральной прокуратуры Кыргызстана и властей США. Мы вели разговор о дальнейшем сотрудничестве. Но, к сожалению, из-за огромной некомпетенции юристов, которые представляли интересы Кыргызстана, а также каких-то политических течений, которые мне не совсем понятны, дальнейший процесс был заторможен. Я не знаю, почему это произошло.

Сейчас, когда часть средств вернулась в Кыргызстан, никто не хочет обозначать роль, которую сыграло мое участие в операции. И понятно, что сейчас от меня всячески пытаются откреститься и не хотят работать со мной.

Евгений Гуревич
— Получается, что те $4,5 миллиона, которые сегодня возвращаются Кыргызстану, —  это логическое завершение работы, начатой с вашей подачи?

— Совершенно верно.

— Средства, которые сейчас возвращают Кыргызстану, выведены из «АзияУниверсалБанка» или это другие деньги?

— Нет, это не деньги «АзияУниверсалБанка». Эти деньги переведены в США из офшорной компании в Гонконге, которая неофициально принадлежала Бакиевым. Именно эти деньги послужили основанием для возбуждения дела против меня. Но я еще раз подчеркиваю, что я сам добровольно рассказал властям США об этих средствах и инициировал контакт с юристами Кыргызстана, как и почему они должны постараться вернуть эти средства на родину.

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— Когда эти деньги выводили из страны, в 2010 году или позже?

— Эти деньги выводили не через «АзияУниверсалБанк», а через другие структуры, и уже после того, как сам банк перестал существовать. Вся история происходила в 2012 и 2013 годах.

— Вы говорили, что речь может идти и о бо́льших суммах? О каких конкретно? Что это за деньги?

— Я не хочу сейчас комментировать эти вопросы в прессе, потому что я считаю, что это было бы некорректно и уже никак не в моих интересах на данный момент.

Я неоднократно высказывал свою готовность сотрудничать, чтобы возвратить средства. Явно это не вызвало никакого интереса.

Евгений Гуревич

Более того, в мой адрес, в том числе и от юристов, которые представляют интересы Кыргызстана, идут через разные органы достаточно неприятные высказывания. Поэтому на данный момент для меня этот вопрос просто снят. Я рад, что произошло то, что произошло, но не вижу смысла говорить о каких-то дальнейших действиях.

— На каких условиях вы готовы сотрудничать с властями Кыргызстана и предоставлять им данные?

— Я никогда не выставлял никаких условий и не делаю этого сейчас. Когда начинал это делать, я, безусловно, надеялся на то, что мне снизят срок американские власти. Этот вопрос уже закрыт и снят. Я, в принципе, был готов заниматься этим вопросом и дальше просто из некоторых морально-этических соображений, но не в ситуации, где мое участие в этой истории никому не нужно и неинтересно.

— Если к вам обратятся сейчас, вы готовы сотрудничать с правительством Кыргызстана?

— Я готов сотрудничать на условии, что власти страны честно и публично расскажут о той роли, которую я сыграл в возвращении этих средств. Сценарий, где я иду навстречу и предлагаю сотрудничество, а в результате это скрывается и меня, наоборот, выставляют постоянно злодеем и преступником, мне уже неинтересен.
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