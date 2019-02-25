США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы

Кыргызстан сможет вернуть активы, украденные в результате коррупции и хищений прежним режимом Курманбека и Максима Бакиевых. Заявление правительств КР и США «О репатриации активов Кыргызстана, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева» сегодня подписали министр финансов Бактыгуль Жээнбаева и первый заместитель помощника Государственного секретаря США Элис Уэллс.

Средства обнаружены в США в ходе уголовного преследования Евгения Гуревича за инсайдерскую торговлю. Министерство юстиции США удовлетворило ходатайство о ремиссии. В настоящее время из $6 миллионов, подлежащих конфискации, обнаружили $4,5 миллиона. Их зачислят на счет правительства КР.

Остальные активы продолжат искать.