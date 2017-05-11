Верховный суд начал рассмотрение дела MegaCom

Верховный суд Кыргызстана начал рассмотрение дела MegaCom. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат экс-советника бывшего главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбека Абекова Абаз Мамбетакунов.
По его словам, слушание назначили еще в середине апреля, но заседания неоднократно откладывались. Последний раз причиной переноса послужила болезнь судьи, который должен был выступать докладчиком по делу со стороны гособвинения.
В свою очередь гособвинение хочет, чтобы по гражданскому иску суд пересмотрел решение предыдущей инстанции. По мнению прокуратуры, Алмазбек Абеков и бывший глава компании Азамат Мурзалиев должны возместить ущерб солидарно, а не каждый в отдельности. Накануне в суде зачитали все вышеуказанные жалобы и представления.
Абаз Мамбетакунов заявил отвод докладчику — судье Ахматову, мотивируя это тем, что тот приходится дальним родственником Алмазбеку Атамбаеву, но коллегия Верховного суда отвод отклонила.
«Второе ходатайство я также заявил: дополнить материалы уголовного дела судебными актами по второму эпизоду, по которому Абекова осудили. Его признали виновным по ремонту здания «Альфа Телеком» и взыскали по суду 41 миллион. Я приобщил семь документов, из них пять судебных актов, которые свидетельствуют, что этого эпизода нет, а моего клиента по нему осудили», — рассказал Абаз Мамбетакунов.
Суд продолжится сегодня. Ожидается оглашение приговора.
По приговору первой инстанции и Бишкекского городского суда бывший советник главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбек Абеков получил 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества и должен выплатить в пользу сотового оператора 91 миллион сомов.
Азамата Мурзалиева суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Директор компании «Новострой Сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда проведет в колонии 8 лет. Суд признал их виновными во всех инкриминируемых деяниях.