Избиение солдат в Кой-Таше. Свидетели указывают на вину подсудимых

В Аламединском районном суде завершается процесс по делу об избиении солдат в войсковой части № 73809, расположенной в Кой-Таше.

На допросе обвиняемые — командир части и командующий испытательным полигоном «Ала-Тоо» — отрицают, что заставляли солдат чистить арыки, убирать навоз и мыть машины старших по званию. Они утверждают, что рядовые вызвались сами помочь и убирали во дворе у одного из жителей села. Им заплатили по 2 тысячи сомов (пострадавших шесть человек). Эти средства пошли на приобретение газонокосилки. Покупку не провели через тендер.

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Свидетели также дают противоречивые показания. В частности указывают, что солдаты добровольно вызвались на работу. Однако в ходе следствия заявляли, что на военнослужащих оказали давление.

Потерпевшие несколько раз отказывались от первоначальных показаний и говорили, что просто хотели перевестись в другую часть. Однако причины не называли.

Напомним, суд принял к рассмотрению гражданский иск о взыскании с командиров 600 тысяч сомов в пользу потерпевших. Иск о взыскании с Генштаба 1 миллиона сомов отклонили.

Солдаты пожаловались правозащитникам на издевательства. Они рассказали, что их вывозили в село, заставляли убирать навоз, ремонтировать чужую машину, чистить арыки.