23:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: ЧП в армии (180)

Избиение солдат в Кой-Таше. Свидетели указывают на вину подсудимых

В Аламединском районном суде завершается процесс по делу об избиении солдат в войсковой части № 73809, расположенной в Кой-Таше.

На допросе обвиняемые — командир части и командующий испытательным полигоном «Ала-Тоо» — отрицают, что заставляли солдат чистить арыки, убирать навоз и мыть машины старших по званию. Они утверждают, что рядовые вызвались сами помочь и убирали во дворе у одного из жителей села. Им заплатили по 2 тысячи сомов (пострадавших шесть человек). Эти средства пошли на приобретение газонокосилки. Покупку не провели через тендер.

Читайте по теме
Избиение солдат в Кой-Таше. Командиры вину не признают

Свидетели также дают противоречивые показания. В частности указывают, что солдаты добровольно вызвались на работу. Однако в ходе следствия заявляли, что на военнослужащих оказали давление. 

Потерпевшие несколько раз отказывались от первоначальных показаний и говорили, что просто хотели перевестись в другую часть. Однако причины не называли. 

Напомним, суд принял к рассмотрению гражданский иск о взыскании с командиров 600 тысяч сомов в пользу потерпевших. Иск о взыскании с Генштаба 1 миллиона сомов отклонили.

Солдаты пожаловались правозащитникам на издевательства. Они рассказали, что их вывозили в село, заставляли убирать навоз, ремонтировать чужую машину, чистить арыки.
Ссылка:
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение контрактника. Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела
Избиение солдат в Кой-Таше. Командиры вину не признают
Избиение солдата. Правозащитники требуют призвать к ответственности врача
По избиению рядового прикладом автомата возбудили уголовное дело
Уголовное дело по избиению контрактника спецназа «Скорпион» пытаются прекратить
Военнослужащего-контрактника избили в войсковой части спецназа «Скорпион»
Сержант избил прикладом автомата рядового. Солдат ослеп
Избиение солдат в Кой-Таше. Двое пострадавших изменили показания
Избиение солдат в Кой-Таше. Начался суд
Избиение солдат в Кой-Таше. Пострадавшие требуют 600 тысяч сомов
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. &laquo;Письма счастья&raquo; пока не&nbsp;будут отправлять водителям «Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он&nbsp;будет избавляться от&nbsp;подхалимов У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Бизнес
MegaCom снижает стоимость на&nbsp;внесетевые звонки MegaCom снижает стоимость на внесетевые звонки
4G&nbsp;LTE-сеть О! улучшена еще в&nbsp;32&nbsp;населенных пунктах Нарынской области 4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему
Сотовые телефоны в&nbsp;кредит за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисе MegaStore Сотовые телефоны в кредит за 30 минут от «Бакай Банка» в офисе MegaStore