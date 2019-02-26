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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (105)

Комитет ООН зарегистрировал обращение адвокатов Омурбека Текебаева

Комитет ООН по защите прав человека зарегистрировал обращение адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Отметим, что интересы политика сейчас представляют юристы правовой клиники «Адилет».

Как пояснила 24.kg глава клиники Чолпон Джакупова, обращению присвоен регистрационный номер. То есть эксперты комитета приняли обращение юристов к рассмотрению.

Защитники Омурбека Текебаева также ходатайствуют о пересмотре его дела по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Параллельно в Генпрокуратуре рассматривается письмо юристов о неправильном подсчете ГСИН срока перевода политика в колонию-поселение.

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Уточняется, что в ГСИН не подсчитали сокращение наказания по амнистии на два года и восемь месяцев. Омурбек Текебаев должен быть этапирован из ИК № 47, где сейчас находится, в колонию-поселение в марте 2019 года.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Тверской суд Москвы в ноябре арестовал бывшего депутата Государственной думы, главного свидетеля по делу Текебаева—Чотонова, бизнесмена Леонида Маевского. Его обвинили в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Леониду Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы. В связи с этим подсудимые тоже намерены настаивать на скорейшем пересмотре их дела.
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