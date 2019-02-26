Комитет ООН зарегистрировал обращение адвокатов Омурбека Текебаева

Защитники Омурбека Текебаева также ходатайствуют о пересмотре его дела по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Параллельно в Генпрокуратуре рассматривается письмо юристов о неправильном подсчете ГСИН срока перевода политика в колонию-поселение.

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Уточняется, что в ГСИН не подсчитали сокращение наказания по амнистии на два года и восемь месяцев. Омурбек Текебаев должен быть этапирован из ИК № 47, где сейчас находится, в колонию-поселение в марте 2019 года.