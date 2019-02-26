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Общество

Журналист из Кыргызстана получил политическое убежище во Франции

Журналист Улугбек Бабакулов сообщил, что 25 февраля он получил извещение из французского Управления по делам беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), в котором говорится: «Теперь вы находитесь под правовой и административной защитой управления». Об этом сообщает «Фергана».

Ранее журналист, отвечая на вопросы 24.kg, отмечал, что вернуться на родину он пока не может.

«Я вынужден по прихоти экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева теперь находиться за пределами страны. Власти Франции предоставили мне и моей семье возможность обустроиться здесь», — сказал Улугбек Бабакулов.

В отношении журналиста в июле 2017 года ГКНБ возбудил уголовное дело по статье 299 (возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР. По версии следствия, Улугбек Бабакулов опубликовал ряд статей провокационного характера, нацеленных на разжигание межэтнической вражды и ненависти, создание предпосылок к обострению межнациональных отношений на сайте международного информагентства «Фергана.ру» и других ресурсах.

Депутаты Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева и Мурадыл Мадаминов потребовали лишить Улугбека Бабакулова гражданства КР. Улугбек Бабакулов неоднократно заявлял, что за его домом следят неизвестные, но на его сигналы никто не обратил внимание.
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