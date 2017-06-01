Лишить гражданства Улугбека Бабакулова призывают в парламенте Кыргызстана

Известного журналиста Улугбека Бабакулова депутаты парламента Кыргызстана назвали провокатором. Сегодня на заседании члены ЖК возмутились его статьей, опубликованной на сайте ИА «Фергана» «Люди как звери. В кыргызском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над сартами».

Депутат Айнуру Алтыбаева напомнила, что слово «сарт» считается оскорбительным. По ее словам, в Оше до сих пор плачут женщины, потерявшие своих детей в печальных июньских событиях.

Она считает, что правоохранительные органы должны обратить внимание на такие статьи и дать свою оценку.

Айнуру Алтыбаеву поддержал коллега Мурадыл Мадаминов, который заявил, что общество не должно игнорировать такие статьи, и предложил лишить Улугбека Бабакулова гражданства КР.

В статье журналиста, вызвавшей гнев депутатов, говорилось о националистических высказываниях в социальных сетях в адрес представителей нетитульной нации, в частности, узбеков.

Отец Улугбека Бабакулова кыргыз, мать — узбечка. В его адрес ранее также публиковались оскорбительные высказывания националистического толка. Однако ни депутатский корпус, ни правоохранительные органы на такие оскорбления в его адрес никак не отреагировали.