Энергохолдинг вне закона. Почему его нужно ликвидировать

Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова неоднократно поднимала вопрос о том, что расходы Энергохолдинга заложены в тариф на свет и тепло. Иными словами, его содержат даже не распредкомпании, а мы, потребители.
В Энергохолдинге согласились с тем, что расходы не должны закладываться в тариф, но отказаться от финансирования за чужой счет не намерены.
Ликвидировать нельзя оставитьВ Жогорку Кенеше неустанно твердят: Энергохолдинг — незаконная структура, которая работает неэффективно.
По словам нардепа Кожобека Рыспаева, парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию пришел к выводу, что Национальный энергохолдинг показал свою неэффективность. «У нас есть решение преобразовать его в Министерство энергетики. Правительство уверяет, что экономия средств после создания холдинга есть», — пояснил он 24.kg.
Комитет решительно настроен поставить вопрос ребром. Если холдинг не докажет свою эффективность, его ликвидируют.
«Глава кабмина заявил, что если руководство холдинга в течение двух месяцев не найдет источники финансирования, то эта компания будет ликвидирована. По имеющейся у нас информации, принято решение создать отраслевое Министерство энергетики, но при этом оставить в структуре управления замучивший всех Энергохолдинг и упразднить Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования», — отметила она.
По словам парламентария, это решение идет в противовес мнениям самих энергетиков и экспертного сообщества. «Энергохолдинг — незаконная и полулегитимная структура, за три года существования доказавшая свою неэффективность и несостоятельность. В таком случае возникает вопрос: а зачем тогда ликвидировать ГКПЭН и создавать профильное Минэнерго, если не обеспечивать его обязанностями и необходимыми для его нормального функционирования полномочиями? Проще было оставить полуживой ГКПЭН и не заниматься самообманом», — считает Аида Исмаилова.
Миллионы на содержание
С 2016 по 2018 год холдинг обязал все энергокомпании платить. Ежегодно расходы составляют около 74 миллионов сомов.
Согласно документу, «Электрические станции» задолжали холдингу 5 миллионов сомов, «Северэлектро» — 8 миллионов, «Ошэлектро» — 6,1 миллиона, «Востокэлектро» — 5,4 миллиона, «Джалал-Абадэлектро» — 5,5 миллиона, Бишкектеплосеть — 831,8 тысячи, «Чакан ГЭС» — 192,3 тысячи.
«Необходимо просто ликвидировать незаконный и ненужный Энергохолдинг, который заботится только о получении колоссальной зарплаты за счет пенсий пожилых граждан и пособий малоимущих слоев населения. В самом факте принудительного содержания холдинга присутствуют элементы коррупции», — полагает Аида Исмаилова.
Кто заложил расходы в тариф
Когда только создавали Энергохолдинг, правительство поручило ГАРТЭК определить источник финансирования. По распоряжению кабмина средства на его содержание должны учитываться в тарифах. На основании этого же распоряжения и закона об акционерных обществах взаимодействие между Нацэнергохолдингом и энергокомпаниями осуществляется в соответствии с договором.
С начала 2019 года компании не выполняют обязательства по ранее заключенному договору.
Глава компании Азамат Абдыкадыров заверил 24.kg, что расходы больше не будут закладывать в тариф.
По его словам, правительство Кыргызстана поручило найти источники финансирования для Энергохолдинга, поэтому и появились договоры о взаимодействии, по которым распредкомпании ежегодно платили холдингу определенную сумму.
Он добавил, что договор о взаимодействии с распредкомпаниями останется, как и суммы выплат. «Совместно мы сформируем бюджет и подпишем договоры, где оговорим суммы», — заметил глава холдинга.
Все законно и по взаимному согласию. В этом году финансирования не будет за счет тарифов. Мы будем создавать прибыль и питаться ей. Холдинг не будет сидеть в тарифе.Азамат Абдыкадыров
Нет денег или саботаж?24.kg попыталось выяснить в распредкомпаниях, почему спустя два года после заключения договора о взаимодействии они перестали платить Энергохолдингу.
В «Джалал-Абадэлектро» пояснили, что возникли финансовые трудности, поэтому образовался долг с 2018 года в 5,5 миллиона сомов. Компания не отказывается платить, но физически не может этого сделать.
В «Северэлектро» не смогли объяснить происхождение долга, отправив за разъяснениями в совет директоров, который и принимает решение. Корпоративный секретарь компании переложил ответственность на сотрудников пресс-службы, дескать, это они должны дать информацию. Вразумительного ответа в совете директоров не смогли предоставить.
«Электрические станции» также не пожелали ответить, почему предприятие не платит холдингу.