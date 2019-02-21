В Нацэнергохолдинге посчитали, какой эффект принесла его работа

В Нацэнергохолдинге рассказали, почему требуют с дочерних компаний деньги на содержание и как улучшают работу энергосистемы.
Напомним, что накануне в открытом доступе появилось письмо Нацэнергохолдинга в Государственное агентство по регулированию ТЭК с просьбой взыскать средства с дочерних предприятий на свое содержание. В организации утверждают, что копия письма получена представителем Ассоциации миноритарных акционеров при обращении в Нацэнергохолдинг.
«Нацэнергохолдинг придерживается принципов открытости и прозрачности в своей деятельности и выражает недоумение, что сведения, переданные официальным путем, выданы как инсайдерская информация», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
При этом в Нацэнергохолдинге напоминают, что по распоряжению правительства средства на его содержание должны учитываться в тарифах. На основании этого же распоряжения и закона об акционерных обществах взаимодействие между Нацэнергохолдингом и энергокомпаниями осуществляется в соответствии с договором.
Финансирование Нацэнергохолдинга за счет тарифов осуществлялось на основании заключенных договоров до 2019-го. С этого года этого не делается.
«Как главный акционер энергокомпаний, мы в первую очередь заинтересованы в получении прибыли и улучшении финансового состояния своих дочерних обществ. Если в 2015-м дефицит энергосектора составлял 7,8 миллиарда сомов, то после принятых мер по сокращению расходов и увеличению доходов энергопредприятий дефицит снизился до 1,2 миллиарда сомов», — подчеркнули в организации.
В Нацэнергохолдинге считают, что совокупный эффект от его работы выражается в 6,6 миллиарда сомов.
Материалы переданы в органы внутренних дел, ведется следствие. Чтобы избежать подобных нарушений, Нацэнергохолдинг инициировал такие же проверки во всех распределительных энергокомпаниях.
«Стремление скоординировать работу энергопредприятий в целях экономии и консолидации финансовых средств, оптимизации структур управления сталкивается с сопротивлением тех, кто злоупотребляет служебными полномочиями в угоду личных интересов, материального незаконного обогащения за счет энергосектора страны. Этим объясняются нападки в сторону холдинга, что для нас является предсказуемым, но не столь значительным, чтобы не продолжать работу для развития энергосектора республики», — заключили в компании.
При этом в Нацэнергохолдинге отмечают, что «возникающие периодически попытки очернить результаты деятельности не только не способствуют решению накопившихся проблем в энергосистеме, но и становятся дестабилизирующим элементом в успешном прохождении осенне-зимнего периода 2018-2019 годов».