В Нацэнергохолдинге посчитали, какой эффект принесла его работа

В Нацэнергохолдинге рассказали, почему требуют с дочерних компаний деньги на содержание и как улучшают работу энергосистемы.

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Напомним, что накануне в открытом доступе появилось письмо Нацэнергохолдинга в Государственное агентство по регулированию ТЭК с просьбой взыскать средства с дочерних предприятий на свое содержание. В организации утверждают, что копия письма получена представителем Ассоциации миноритарных акционеров при обращении в Нацэнергохолдинг.

«Нацэнергохолдинг придерживается принципов открытости и прозрачности в своей деятельности и выражает недоумение, что сведения, переданные официальным путем, выданы как инсайдерская информация», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

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При этом в Нацэнергохолдинге напоминают, что по распоряжению правительства средства на его содержание должны учитываться в тарифах. На основании этого же распоряжения и закона об акционерных обществах взаимодействие между Нацэнергохолдингом и энергокомпаниями осуществляется в соответствии с договором.

Финансирование Нацэнергохолдинга за счет тарифов осуществлялось на основании заключенных договоров до 2019-го. С этого года этого не делается.

«Как главный акционер энергокомпаний, мы в первую очередь заинтересованы в получении прибыли и улучшении финансового состояния своих дочерних обществ. Если в 2015-м дефицит энергосектора составлял 7,8 миллиарда сомов, то после принятых мер по сокращению расходов и увеличению доходов энергопредприятий дефицит снизился до 1,2 миллиарда сомов», — подчеркнули в организации.

В Нацэнергохолдинге считают, что совокупный эффект от его работы выражается в 6,6 миллиарда сомов.

Прокомментировали в компании и недовольство дочерних организаций политикой Нацэнергохолдинга. Там напомнили, что во время проверки в ОАО «Джалал-Абадэлектро» выявлены факты финансовых нарушений в части оприходования денежных средств, поступивших с небытовых абонентов, на 15 миллионов 772,7 тысячи сомов.

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Материалы переданы в органы внутренних дел, ведется следствие. Чтобы избежать подобных нарушений, Нацэнергохолдинг инициировал такие же проверки во всех распределительных энергокомпаниях.

«Стремление скоординировать работу энергопредприятий в целях экономии и консолидации финансовых средств, оптимизации структур управления сталкивается с сопротивлением тех, кто злоупотребляет служебными полномочиями в угоду личных интересов, материального незаконного обогащения за счет энергосектора страны. Этим объясняются нападки в сторону холдинга, что для нас является предсказуемым, но не столь значительным, чтобы не продолжать работу для развития энергосектора республики», — заключили в компании.

При этом в Нацэнергохолдинге отмечают, что «возникающие периодически попытки очернить результаты деятельности не только не способствуют решению накопившихся проблем в энергосистеме, но и становятся дестабилизирующим элементом в успешном прохождении осенне-зимнего периода 2018-2019 годов».