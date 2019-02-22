«Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям

В ГУОБДД МВД КР пока решили не отправлять водителям «письма счастья». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что еще не вступили в силу изменения в Кодекс о нарушениях. В частности то, которое позволяет водителям оплатить половину от суммы штрафа в течение 15 дней после получения постановления.

«Мы хотим создать для всех водителей равные условия», — пояснили в ГУОБДД МВД КР.

Постановления о нарушениях будут рассылать после вступления поправок в силу. Центр мониторинга работает в штатном режиме, нарушения фиксируются, но задерживается рассылка.