О попытках Атамбаева помириться с Сооронбаем Жээнбековым рассказали в СДПК

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предпринимал попытки помириться с Сооронбаем Жээнбековым. Об этом на пресс-конференции журналистам заявила депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

По ее словам, Сооронбай Жээнбеков не хочет идти на мировую, и кто его настраивает против Алмазбека Атамбаева, непонятно.

Ирина Карамушкина недоумевает, что же такого страшного сделал бывший глава государства, что Сооронбай Жээнбеков никак не соглашается на конструктивный диалог.

А по мнению официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, то, что бывший и нынешний президенты страны никак не могут найти общего языка, не говорит, что они враги, скорее оппоненты, но мировая нужна.

В СДПК надеются на встречу Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева.