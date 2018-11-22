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Общество

Сдайте кровь! Защитнику беспризорных детей Алексею Петрушевскому нужна помощь

Директора Центра реабилитации беспризорных детей (ЦРБД) Алексея Петрушевского готовят к очередной, пятой по счету операции, ему требуется кровь.

Он госпитализирован в Национальный госпиталь. Хирургическое вмешательство запланировано на завтра. Кровь можно сдать в Республиканском центре крови (проспект Манаса, 60) на имя Петрушевского Алексея Владимировича.

Алексей Петрушевский многие годы занимается проблемами беспризорных детей. В центре, которым он руководит, бывает, привозят до ста несовершеннолетних детей.

Желающие также могут оказать финансовую помощь, поскольку требуются дорогостоящие лекарства. Перевести деньги можно на ЭЛСОМ − 0776333633.
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