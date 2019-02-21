Психическое здоровье в Кыргызстане. Правительственная программа не исполняется

У Министерства здравоохранения Кыргызстана психическое здоровье населения находится в качестве сироты: 87 процентов правительственной программы в 2018 году не выполнены. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила эксперт Бурул Макенбаева.

По ее словам, результаты пилотных проектов по оказанию комплексных услуг лицам с тяжелыми психическими расстройствами на базе ЦСМ показывают, что общее направление программы правильное.

«Но нет эффективного управления программой со стороны Минздрава. Вчерашний эпизод с попыткой суицида девушки показал, что не отлажено взаимодействие служб в таких случаях. А это должно быть. Мы призываем правительство провести расширенное заседание, чтобы посмотреть, как выполняется программа», — сказала она.

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Бурул Макенбаева добавила, что Министерство здравоохранения не рассматривает вопрос психического здоровья в широком смысле. «Внутри ведомства решение вопросов отдано психиатрам, и для них понимание вопроса — узкое. Но есть широкое. Человека могли унизить, избить, у него может болеть душа. Но тут Минздрав бездействует. Отсутствие взаимодействия привело к тому, что психическое здоровье не принято как ценность», — отметила она.

Пилотные проекты показали, что помочь можно людям с даже самыми сложными заболеваниями в случае взаимодействия. В рамках программы открыто 11 пилотных центров, сообщил исполнительный директор ОО «Психологическое здоровье» Жакшылык Жыргалбеков.

«Они работают по принципу мультидисциплинарной команды: психиатры, психологи, соцработники, медицинские сестры. Анализ показал, что почти на 44 процента сократилась частота госпитализаций в целевой группе. Пациенты начинают социализироваться», — отметил он.