Правительство определилось, как делить деньги от «Безопасного города»

Утвержден порядок формирования и использования сумм штрафов в рамках проекта «Безопасный город». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, в Министерстве финансов открыт администрируемый счет Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения по сбору штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные с применением аппаратно-программного комплекса (АПК). Средства будут поступать от оплаченных штрафов. Учет идет в автоматическом режиме.

Минфин будет в первую очередь выделять средства Госкомсвязи для расчетов за фактически оплаченный штраф с подрядчиками по договорам, заключенным по итогам конкурса, и ГУОБДД для оплаты почтовых услуг по доставке постановлений владельцам транспортных средств.

После распределения этих денег оставшиеся разделят следующим образом:

— 5 процентов Госкомитету национальной безопасности на создание, обновление и содержание резервного центра обработки данных;

— 15 процентов ГУОБДД МВД для содержания центра мониторинга и усовершенствования процессов администрирования и улучшения собираемости штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные АПК.

Далее средства будут распределять между ответственными за содержание автомобильных дорог для приведения в надлежащее состояние дорожной инфраструктуры:

— либо 25 процентов органам местного самоуправления;

— либо 5 процентов Министерству транспорта и дорог.

«Остаток средств отражается в законе о республиканском бюджете на соответствующий год и подлежит распределению по решению кабмина на реализацию проекта «Безопасный город», — говорится в сообщении.