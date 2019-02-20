Абсолютное число кыргызстанцев считает самой большой проблемой коррупцию. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года.

81 процент участников социологического исследования на вопрос, является ли коррупция большой проблемой для Кыргызстана, ответил утвердительно. Лишь 1 процент респондентов не видит в коррупции проблему.

На вопрос, прилагает ли правительство Кыргызстана достаточно усилий к борьбе с коррупцией, 66 процентов респондентов ответили отрицательно. Лишь 25 процентов оптимистично оценивают эти усилия чиновников.

Несмотря на то что в начале 2018 года президент страны Сооронбай Жээнбеков объявил тотальную войну коррупции, 41 процент опрошенных считает, что ситуация с коррупцией осталась на прежнем уровне.

Лишь 4 процента респондентов считают, что ситуация с коррупцией стала намного лучше.

Еще 12 процентов участников опроса ответили, что ситуация стала намного хуже. А 16 процентов респондентов ответили, что ситуация стала несколько хуже.

Всего были опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет.