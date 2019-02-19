Выборы главы ОТРК. Что известно о пятерке вероятных претендентов на пост

Накануне завершился первый этап конкурсного отбора кандидатов на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации. Из 22 претендентов члены наблюдательного совета пропустили в следующий тур 19 человек. Трое дисквалифицированы, потому что не представили копию паспорта и концепцию развития ОТРК.

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24.kg изучило мнения пользователей социальных сетей, которые определили пятерку наиболее вероятных претендентов на пост главы компании.

По мнению активных пользователей Twitter, Facebook и Instagram, возглавить ОТРК могут ныне генеральный директор НТС Жайнак Усен уулу, руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибрагим Нуракун уулу, сотрудник радио «Азаттык» Каарманбек Кулуев, фрилансер Адиль Турдукулов и решивший баллотироваться на второй срок руководитель компании Илим Карыпбеков.

Чем известны лидирующие кандидаты

Жайнак Усен уулу

Фото из интернета. Генеральный директор телекомпании «НТС» Жайнак Усен уулу

Кресло генерального директора телекомпании «НТС» зашаталось под Жайнаком Усен уулу в декабре 2017 года, когда телеканал, принадлежащий экс-депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Бабанову, угодил в эпицентр скандала. Жайнак Усен уулу тогда заявлял, что это рейдерский захват, а компания Grextomln Capital Ltd., претендующая на активы НТС, аффилирована с Максимом Бакиевым и зарегистрирована в оффшоре Белиза.

Разбирательство перекочевало из офиса телекомпании в Межрайонный суд Бишкека. Вопрос был урегулирован в правовом русле, и НТС перешел в доверительное управление Жайнаку Усен уулу. Зачем гендиректор НТС решил поменять место работы, он объяснил 24.kg.

«ОТРК — это центральный канал, и при умелом руководстве он может стать драйвовым среди всех существующих в Кыргызстане телекомпаний. Причем не только в плане технического оснащения и возможностей вещания, но и в плане контента. Разумеется, ОТРК призвана поддерживать государственную политику, но это следует делать без перегибов и пропаганды. ОТРК должна доносить до общества злободневные вопросы и отвечать не только требованиям времени, но и аудитории», — сказал Жайнак Усен уулу.

Кандидат надеется на честную борьбу.

Ибрагим Нуракун уулу

Фото из интернета. Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибрагим Нуракун уулу

Он руководит пресс-службой Жогорку Кенеша более трех лет. Раньше работал в кыргызскоязычной версии BBC. Уверен, что свое дело знает достаточно хорошо и может реформировать ОТРК. Наполнить эфир телеканала грамотным контентом в соответствии с международными стандартами журналистики.

Ибрагим Нуракун уулу заявляет, что если станет главой канала № 1, то не позволит распространять фейки, подставляя тем самым простых журналистов.

Мои редакторские способности находятся на должном уровне, и я достоин быть главой ОТРК. Ибрагим Нуракун уулу

«Илим Карыпбеков — хороший менеджер. Он улучшил техническую составляющую канала, здание построил, новое оборудование закупил. Теперь пришло время менять содержательную часть», — сказал Ибрагим Нуракун уулу.

Он считает, что репутация ОТРК испорчена из-за политических игр. «Это однобокость во время освещения Аксыйских событий в 2002 году, а также сюжеты по «Белизгейт» в 2016-м. По этой причине невинные люди опозорились перед народом», — отметил Ибрагим Нуракун уулу.

Он признался, что если станет руководителем «первой кнопки», ОТРК не сменит вектор — это государственное предприятие, и позволить себе такую роскошь, как демократия в вещании, не может. Но чиновник уверяет, что будет работать честно, в рамках, дозволенных ОТРК.

Адиль Турдукулов

Фото из интернета. Фрилансер Адиль Турдукулов

Правозащитник в конкурсе участвует впервые и выдвинул свою кандидатуру только для того, чтобы выборы были конкурентными, а не для галочки.

«ОТРК — важный канал. Жители регионов получают информацию через эфир телерадиокорпорации, и канал должен соответствовать своей миссии. Не заниматься пропагандой и распространением недостоверной информации. Я всерьез рассчитываю посоревноваться. Конечно, если бы это происходило во времена прежней власти, шанса, думаю, у меня бы не было. А тут присутствует элемент борьбы, и я готов конкурировать», — пояснил Адиль Турдукулов.

Адиль Турдукулов — активный пользователь социальных сетей. Он публикует смелые и порой жесткие комментарии. Известен как строгий критик экс-президента Алмазбека Атамбаева. К Сооронбаю Жээнбекову демонстрирует лояльность.

Старается критиковать курс «Белого дома» сдержанно, на личности никогда не переходит.

Кроме того, Адиль Турдукулов, по данным Минюста, еще и был успешным бизнесменом.

Ранее он учредил ОсОО PR Centre Vega Dekiro F. VDF и «ДА МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ». У него также есть телевизионная академия и общественный «Фонд прогресса». Претендент на должность главы ОТРК подчеркивает, что все предприятия переданы в доверительное управление и их совладельцем он не является.

Адиль Турдукулов состоял в Партии справедливости и прогресса, председателем которой являлся экс-министр иностранных дел Муратбек Иманалиев. Политическая организация прекратила свое существование, а Адиль Турдукулов ныне беспартийный.

Кстати, по закону глава ОТРК не может состоять в партийных рядах или быть адептом какой-либо религиозной организации.

Каарманбек Кулуев

Фото из интернета. Сотрудник радио «Азаттык» Каарманбек Кулуев

Выказал желание побороться за должность главы ОТРК и сотрудник радио «Азаттык» Каарманбек Кулуев. Кандидат объясняет свое решение баллотироваться стремлением поднять стандарты журналистики на общественном телевидении.

«С учетом последних изменений на медиарынке ОТРК в краткие сроки должна изменить свои приоритеты. Во-первых, не только новости, но и распространение другой информации ведутся через смартфон. ОТРК в этом смысле отстает. Второе — журналистика. В Кыргызстане журналистика, особенно ее расследовательский жанр, переживает рост. И с этой точки зрения ОТРК не на лучших позициях. Для того чтобы хотя бы конкурировать, пусть не опережать, общественный телеканал должен углублять сотрудничество с международными, опытными СМИ. В-третьих, ОТРК должна открыть корпункты в Казахстане, России и Турции, где находится больше всего мигрантов», — пояснил он.

Стану я директором или нет, я посчитал правильным указать, что ОТРК отстает от других в части стандартов журналистики и расследований. Каарманбек Кулуев

Каарманбек Кулуев успел поработать и в системе ПРООН, и в Институте освещения войны и мира (IWPR). По данным Министерства юстиции, он основал ОсОО Kaarman and Partners, но, как и Адиль Турдукулов, передал его другим людям.

Илим Карыпбеков

Фото из интернета. Глава ОТРК Илим Карыпбеков

Нынешний глава ОТРК держал интригу до последнего. Он заверял широкую общественность в том, что не пойдет на второй срок. Но за три дня до окончания приема заявок поменял собственное решение.

«Уважая мнения подавляющего большинства своих коллег, руководствуясь намерением защищать результаты кропотливого труда огромного коллектива ОТРК за последние четыре года, я принял не простое для себя решение участвовать в открытом конкурсе на замещение должности генерального директора ОТРК», — сказал Илим Карыпбеков.

Понимаю и осознаю вероятный шквал критики и негатива в связи с моим решением. Но я искренне верю, что мое участие в конкурсе будет содействовать еще более активной борьбе за победу каждого кандидата. Илим Карыпбеков

Напомним, что Илим Карыпбеков уже пытался стать главой ОТРК, однако провалился в 2010 году. Члены наблюдательного совета не пропустили его, напомнив ему, что он трудился в секретариате свергнутого во время апрельских событий президента Курманбека Бакиева. Значит, занимать должность идеологического рупора новой власти не достоин.

Но в 2015-м Илим Карыпбеков все-таки возглавил ОТРК, набрав большинство голосов.

После «Белизгейта», когда команда бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева распространила поддельные бумаги, пытаясь выдать их за настоящие документы, чтобы очернить своих политических оппонентов, большинство решило, что Илим Карыпбеков обязан уйти в отставку. Однако сам гендиректор ОТРК искренне недоумевал, почему он должен увольняться.

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28 февраля состоится следующий отборочный тур. В НС ОТРК 15 человек. Победитель должен получить не менее 10 голосов. Если никто из конкурсантов не набирает этого числа, то в течение месяца совет объявляет новые выборы руководителя главного телеканала страны.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности ОТРК.