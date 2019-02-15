Хватило на семь месяцев. Вице-мэр Бишкека Асель Куламбаева ушла с поста

Вице-мэр Бишкека Асель Куламбаева ушла с поста по собственному желанию. Об этом стало известно 24.kg.

Обязанности возложены на руководителя аппарата мэрии Балбака Тулобаева.

Депутат Бишкекского городского кенеша Асель Куламбаева ранее добровольно вызвалась занять пост вице-мэра столицы по социальному блоку.

Тогда экс-мэр города Албек Ибраимов, которого депутаты БГК критиковали в том числе за кадровую политику, предложил занять эту должность кому-нибудь из самих депутатов. Депутат городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» Асель Куламбаева ответила на предложение Албека Ибраимова согласием и изъявила желание занять вакантное место.

Проработав на посту вице-мэра всего несколько месяцев, Асель Куламбаева ни разу не общалась с журналистами, хотя и отвечала за один из самых важных блоков — социальный, заявляя о занятости.