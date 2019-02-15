Освобождение Мурата Суталинова. Консилиум подтвердил рак последней стадии

В Ленинском районном суде Бишкека рассматривают дело о досрочном освобождении экс-главы СНБ (ныне ГКНБ) Мурата Суталинова.

Суд допросил сотрудницу медицинского управления ГСИН Назгуль Солтобекову. Она отметила, что Мурат Суталинов неизлечимо болен. У него рак правой почки IV стадии. Мурат Суталинов также страдает хроническим холециститом и панкреатитом. У него диагностирована сердечно-сосудистая недостаточность в острой форме.

Напомним, Мурат Суталинов должен отсидеть еще 4 года, 10 месяцев и 6 дней.

Но в связи с состоянием здоровья он рекомендован к досрочному освобождению. Адвокат Мурата Суталинова Тимур Карабаев добавил, что осужденный тяжело болен и может быть отправлен домой для поддержания жизни. Прокуроры выступили против.

Мурат Суталинов характеризуется положительно. Никаких взысканий со стороны администрации колонии не было.

Согласно приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас он содержится в исправительной колонии № 47. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии.