Без объяснения причин. У Союза архитекторов Кыргызстана отбирают здание

У Союза архитекторов Кыргызстана отбирают здание. Об этом 24.kg сообщил его президент Алымбек Абдраимов.

По его словам, вчера, 14 февраля, сотрудники департамента государственных зданий при управлении делами президента и правительства пришли и потребовали освободить помещения, не представив при этом никаких документов.

«Союз архитекторов является крупнейшим и старейшим творческим союзом в республике. В прошлом году он отметил 80-летие со дня образования, он объединяет более 1 тысячи архитекторов. Помещение по адресу: Манаса, 40 профессиональное объединение занимает с 1985-го. В 1994 и 2007 годах вынесены соответствующие распоряжения правительства о передаче этих помещений в бессрочное и безвозмездное пользование с оплатой коммунальных услуг. В 2009-м по неизвестным причинам постановление отменено премьер-министром. В тот же год мы начали защиту своих прав, обращались к президенту. В 2010-м оно было отменено», — сообщил Алымбек Абдраимов.

По данным главы Союза архитекторов, во время президентства Курманбека Бакиева также предпринимались попытки отобрать здание. Но архитекторы отстояли.

Алымбек Абдраимов отметил, что в союзе не знают, на основании каких распоряжений или постановлений от них потребовали освободить помещения.

«Нам никаких постановлений или распоряжений правительства, судебных решений, актов передачи или других документов не предъявили. Пришли, начали выгонять сотрудников, поменяли замки. Закрыли входную дверь, мы не можем попасть в здание», — сказал он.

Глава союза добавил, что объединение готово освободить занимаемое помещение, если взамен будет предоставлено другое, соответствующее требованиям. «А не вот так выгонять на улицу», — подытожил он.