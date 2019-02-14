В правила содержания животных внесут изменения. Мэрия ждет мнения горожан

Для разработки новых правил содержания домашних животных мэрия Бишкека создаст рабочую группу. Об этом 24.kg сообщила советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова.

«Необходимо изменить с учетом нового Кодекса о нарушениях правила содержания животных. В документе предусмотрен штраф за их нарушение — 1 тысяча сомов. Но правила приняли в 2002 году. В них указаны структуры, которых давно нет. В частности, регулирует сферу ветеринарная служба, а отстрел и уничтожение бродячих собак отдали комбинатам благоустройств. Последних уже нет. Мы хотим создать рабочую группу, включить в нее представителей муниципалитета, санэпидемслужбы, ветслужбы, фондов помощи животным и владельцев животных и вынести вопрос на общественное обсуждение, чтобы горожане могли внести замечания», — отметила она.

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«В правилах планируется расширить зоны выгулов, определить, на каких территориях, в парках, скверах можно выгуливать собак. Но владелец должен надевать намордник на животное и убирать за ним», — сказала Гуля Алмамбетова.

Напомним, что 1 января вступил в силу новый Кодекс о нарушениях. Документ отвел для рассмотрения в комиссиях органов местного самоуправления 27 нарушений в области обращения с отходами, правил благоустройства, санитарного содержания мест общего пользования и другие.